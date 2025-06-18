Власти установили выплату на покупку жилья для работников культуры области

Власти Калининградской области установили единовременную разовую материальную поддержку на приобретение жилья для работников в сфере культуры. Соответствующее постановление за подписью губернатора Алексея Беспрозванных опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Выплата будет производиться на основании жилищного сертификата. Её размер составит 2,5 млн рублей. Средства можно потратить также на приобретение недвижимости по договору купли-продажи с использованием ипотеки и проведение ремонтных работ подрядной организацией. Срок действия выданного сертификата будет действовать в течение одного года после дня подписания его министерством по культуре и туризму региона.

Работник, который претендует на получение материальной поддержки, должен иметь минимум среднее профессиональное образование, российское гражданство и не являться иностранным агентом на территории страны, относиться к категории нуждающихся в улучшении жилищных условий, замещать в учреждении должность, которая включена в один из двух квалификационных справочников Калининградской области, и иметь как минимум трёхлетний стаж работы в соответствующих учреждениях. Претендент на выплату и члены его семей также не должны иметь ранее улучшенных жилищных условий за счёт бюджета региона и совершать действия, которые могли бы повлечь ухудшение жилищных условий в течение последних пяти лет.

Документ опубликован 16 июня. Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.