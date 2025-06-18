Центр занятости: минимальное пособие по безработице составляет 1764 руб.

Максимальное пособие по безработице назначается на шесть месяцев, минимальное — на три. Об этом сообщил директор Центра занятости Сергей Гуряков в ходе интернет-конференции на «Новом Калининграде», отвечая на вопрос о том, как получить статус безработного.

Максимальное пособие назначается на шесть месяцев. Первые три месяца безработному выплачивается по 15044 руб., последующие три месяца — 5880 руб. Минимальное пособие назначается на три месяца и составляет 1764 руб.

«Расчет пособия производится с учетом наличия трудовых недель перед постановкой на регистрационный учет в службу занятости за предшествующий годовой период, а также средней заработной платы на последнем месте работы», — сообщил Сергей Гуряков. При этом для назначения максимального пособия должно быть не менее 26-ти трудовых недель, отработанных в течение года перед обращением в службу занятости. Минимальное пособие назначается при отсутствии необходимого количества трудовых недель.

Подробнее о том, как получить статус безработного — читайте по ссылке. Отметим, что вопросы руководителю Центра занятости принимаются до 23 июня включительно.