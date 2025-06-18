«Калининградтеплосеть» предупредила о переносе сроков профилактики котельных

В «Калининградтеплосети» в связи с «производственной необходимостью» скорректировали сроки остановок трёх малых котельных. Об этом предприятие сообщило в своём телеграм-канале.

Котельная «Бассейная, 35а» приостановит работу и подачу горячей воды не с 18 июня, как это было запланировано ранее, а с 23 июня по 6 июля. Котельные «Карташева, 10» и «Колхозная, 8а» уйдут на ремонт с 7 по 20 июля.

Ранее «Калининградтеплосеть» проинформировала жителей Московского района о том, что на период с 18 июня по 1 июля районная тепловая станция «Балтийская» будет остановлена на плановый ремонт.