Власти сократили финансирование фонда «Креспектива» в несколько раз

Правительство Калининградской области более чем в восемь раз сократило финансирование фонда «Креспектива». Это следует из отчета об исполнении бюджета региона за 2024 год и закона об областном бюджете на 2025 год.

В 2024 году правительственный «Фонд креативных индустрий «Креспектива» получил из областного бюджета 42 млн руб., в бюджете на 2025 год ему предусмотрено 5,5 млн. руб. При этом, как утверждается в ответе властей на информационный запрос «Нового Калининграда», «в настоящее время «Фонд креативных индустрий „Креспектива“ осуществляет свою деятельность по реализации мероприятий по развитию и поддержке креативного предпринимательства Калининградской области в соответствии с Уставом».

Отметим, что «Новый Калининград» направил запрос в правительство с просьбой сообщить, какое финансирование было предусмотрено фонду и какие мероприятия будут проводиться в 2025 году. В пресс-службе со ссылкой на министерство по культуре и туризму сообщили, что «в 2024-2025 году из областного бюджета „Креспективе“ предусмотрена субсидия в общем размере 47,6 млн рублей», не уточнив при этом, сколько средств было заложено на деятельность структуры в 2024 и 2025 годах. Также в министерстве пояснили, что вся информация о мероприятиях, реализуемых фондом, представлена в его социальным сетях, телеграм-каналах и на сайте.

Ранее организаторы сообщили, что один из проектов фонда — международный фестиваль игровой индустрии PLAYPORT FEST 2025 — пройдет в Калининградской области в пятый раз. На этот раз местом проведения станет замок «Тапиау», фестиваль состоится в начале сентября.

Напомним, по данным сайта фонда, новым директором «Креспективы» стала Алина Калькута. Как утверждает источник «Нового Калининграда», она является супругой главы агентства по международным связям Александра Калькуты, позиционирует себя в качестве блогера и психолога.

Бывший руководитель фонда Валерия Гусейнова покинула пост в 2024 году после перехода экс-губернатора Антона Алиханова на пост федерального министра. Валерия Гусейнова была супругой экс-фотографа «Комсомольской правды» Виктора Гусейнова, который являлся другом Алиханова.