В мэрии Калининграда сообщили, что городские самшиты уничтожает новый вредитель (фото)

В мэрии Калининграда сообщили, что городские самшиты уничтожает новый вредитель (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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Калининградские самшиты стали жертвой вредителя, активно распространившегося по региону. О проблеме «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Да, в области новый вредитель — огнёвка самшитовая, — пояснили в пресс-службе мэрии со ссылкой на отдел озеленения. — Бороться с ней тяжело: когда обрабатываешь, она взлетает. Обрабатывать нужно регулярно специальными химикатами».

Как сообщает «Европейский журнал по энтомологии», самшитовая огнёвка (Cydalima perspectalis) — это инвазивный для Европы вид бабочек, обитающий в Индии, Китае, Корее, Японии и на Дальнем Востоке России. Он был завезён в Германию в 2006 году, откуда распространился по континенту.

«Её личинки являются серьёзным вредителем различных видов самшита», — сообщают эксперты.

Напомним, что в мае этого года в Калининграде вдоль проспекта Мира напротив входа на стадион «Балтика» были выкопаны все рядовые посадки самшитов. Очевидцы также сообщали, что ранее такие же самшиты засохли у дворца спорта «Янтарный».

В мэрии города «Новому Калининграду» подтвердили, что посадки самшитов у «Балтики» действительно погибли и их удалили, заменив газонной травой. Причины гибели кустарников ранее властями не назывались.

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