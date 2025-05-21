В Калининграде у входа на стадион «Балтика» выкопали рядовые посадки самшитов (фото)

В Калининграде у входа на стадион «Балтика» выкопали рядовые посадки самшитов (фото)
Фото предоставлено очевидцем
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В Калининграде вдоль проспекта Мира напротив входа на стадион «Балтика» выкопали все рядовые посадки самшитов. О том, что на месте кустарников остались только пустые лунки, «Новому Калининграду» сообщил очевидец.

«Кустарники не прижились, — пояснил очевидец. — Большой куста самшита в соседней клумбе, судя по всему, также погиб, но его пока не выкапывали. Ещё ранее такие же самшиты засохли у дворца спорта „Янтарный“. Их там тоже выдернули и ничего, вроде как, не посадили обратно».

Фото предоставлено очевидцем

В мэрии города «Новому Калининграду» подтвердили, что посадки самшитов у «Балтики» действительно погибли и их удалили.

«Было принято решение не высаживать на этом месте новые кустарники, их заменят газоном, — добавили в пресс-службе горадминистрации. — Новые же кустарники мы высадим на противоположной стороне дороги, у зоопарка».

Самшиты у «Балтики» в начале 2024 года. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Напомним, что высадка кустарников проходила в рамках благоустройства у стадиона «Балтика», завершившегося в начале прошлого года. Изначально его стоимость составляла 67,9 млн рублей, но ставки постепенно росли, и в итоге реконструкция обошлась в 141,5 млн рублей. Проект разрабатывала калининградская компания «Другая архитектура», а работы на объекте выполняла ООО «Гран-Мар и К».

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