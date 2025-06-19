На День города в Калининграде заказывают выступление Ольги Кормухиной за 1,7 млн

Дом культуры «Чкаловский» заказывает выступление Ольги Кормухиной на День города в Калининграде. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Полное наименование закупки — «Оказание услуг по проведению выступления Заслуженной артистки России Ольги Кормухиной, приглашенной для участия на культурно-массовых мероприятиях, посвященных Дню города». Закупка прошла у единственного поставщика. Цена договора составила 1,7 млн руб.

Ольга Кормухина — исполнительница песен «#ЖИТЬ», «Путь», «Падаю в небо», «Время пришло», «Нас учили быть птицами» и др. В 2022 году певица принимала участие в концерте в поддержку спецоперации России на Украине на стадионе «Калининград».

Кроме того, концертно-театральный комплекс «Дом искусств» заказывает выступление ВИА «Здравствуй песня», исполнивших «Синюю песню», «Птицу счастья», «Девчонку из квартиры 45», «Где же ты была» и другие. Стоимость контракта — 987,5 тыс. руб. За 948,7 тыс. руб. на Дне города выступит Елена Любарец, в репертуаре которой находятся такие песни, как «Косынка», «Я — Россия, ты — Россия», «Я тебе не жена» и «Гармонь-гулёна».

Дом искусств также разместил закупку под наименованием «Оказание услуг по организации и проведению выступления творческих коллективов, приглашенных для участия на культурно-массовых мероприятиях, посвященных Дню города», стоимость которой составила 1,978 млн руб. Имена артистов не уточняются.

Напомним, что ранее глава администрации Елена Дятлова рассказала, что большая часть праздничных мероприятий Дня города будет посвящена героям прошлого и настоящего, а также связи поколений. Чиновница напомнила, что 2025 год — это год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и что он объявлен годом Защитника Отечества. Имя хедлайнера она озвучивать не стала, пояснив, что «этот вопрос всё ещё прорабатывается».