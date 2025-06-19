Калининградцев предупреждают об усилении ветра до 20 метров в секунду

Калининградцев предупреждают об усилении ветра практически до штормовых значений. Официальное предупреждение утром 19 июня горожане получили от МЧС. В нём сообщается, что западный и северо-западный ветер в среднем будет достигать скорости 12-17 м/с, а местами до 20 м/с. Стихию стоит ожидать с 11 до 14 часов.

Ранее метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» давал неофициальное штормовое предупреждение на четверг.

«С утренних до вечерних часов четверга ожидается усиление градиентного западного/северо-западного ветра в Калининграде и области до 10-14 м/с, в порывах до 15-17 м/с, — предупреждали синоптики. — В прибрежной зоне до 12-15 м/с, в порывах до 16-19 м/с. Во второй половине дня (после полудня) и вечером по области местами вероятны ливни и грозы, при которых возможны локальные шквалы до 17-21 м/с, местами не исключено выпадение града диаметром до 1-2 сантиметров».

Также сообщалось, что высота волн в Балтийском море у побережья региона будет достигать 1-2 метра.