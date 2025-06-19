Горвласти о транспорте «Калининград-ГорТранса»: недовыпуск на линию минимальный

В отличие от частных компаний, недовыпуск транспорта «Калининград-ГорТранса» на линии минимален. По словам городской администрации в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте», он составляет «не более одного автобуса в день» на маршруте.

Местный житель пожаловался губернатору на движение автобуса маршрута № 11 «Солнечный бульвар — ул. Павлика Морозова». Как отметил комментатор, с Октябрьского острова невозможно «ни уехать на работу и в город, ни приехать обратно».

«По информации комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры и „Калининград-ГорТранс“, на маршруте № 11 по контракту 10 автобусов. В отличие от частных компаний, недовыпуск на линию минимальный, не более одного автобуса в день», — ответили представители мэрии. Кроме того, городские власти добавили, что, в соответствии с законодательством, у водителей должен быть 30-минутный перерыв после 4,5 часов за рулём. В это время они находятся на конечных остановках.

«„Калининград-ГорТранс“ готовит и трудоустраивает водителей, но и у него дефицит порядка 70 человек. На большинстве маршрутов „ГорТранса“ 100% выпуск, на нескольких — недовыпуск максимум 1-2 автобуса. По трамваям и троллейбусам — 100%, — рассказал „Новому Калининграду“ сотрудник пресс-службы Денис Сечкин. — У частников сложнее, процент выпуска автобусов, особенно маршруток, может доходить до 30%».

Ранее директор «Калининград-ГорТранса» Владимир Фомин сообщил журналистам, что несмотря на увеличение зарплаты водителям предприятия на 48% за три года на предприятии ощущается жесткая нехватка подготовленных кадров. Он также сообщил, что акционерное общество вынуждено конкурировать теперь ещё и с турфирмами, забирающими водителей для своих туристических автобусов.

Во время прямой линии Алексей Беспрозванных отметил, что из-за нехватки 40% кадров в сфере общественного транспорта на маршруты не выходит 20% автобусов. В конце 2024-го года он поручил главе администрации Калининграда Елене Дятловой решить проблему с неполным выпуском общественного транспорта на маршруты за полгода. «Алексей Сергеевич [Беспрозванных] поставил задачу: „Елена Ивановна, у вас есть максимум полгода для того, чтобы решить вопрос, чтобы автобусы вернулись к движению по расписанию, к графику“, — сказала Дятлова — Чтобы не было ранних сходов, чтобы не было огромных интервалов между приходом автобусов на остановку».