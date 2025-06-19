В регионе ограничили продажу никотинсодержащей продукции и энергетиков

В Калининградской области ограничили продажу никотинсодержащей продукции и энергетиков. Соответствующий законопроект на заседании 19 июня приняли депутаты регионального Заксобрания.

Поправки в региональный Кодекс об административных правонарушениях представил исполняющий обязанности министра регионального контроля Калининградской области Денис Белозёров. Согласно инициативе, за продажу энергетических напитков на территории учреждений образования, культуры и спорта, а также медицинских организаций предусматривается штраф. Для граждан он составит 1–3 тыс. руб., для должностных лиц — от 7 до 20 тыс. руб., а для юридических лиц — от 10 до 30 тыс.

На заседании также рассмотрели проект закона № 913952-8 «О внесении изменения в статью 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Документ устанавливает запрет продажи сигарет, вейпов, кальянных и других изделий на всех остановочных пунктах. Депутаты Заксобрания единогласно проголосовали за принятие инициативы. Мера должна вступить в силу 1 марта 2026 года.

На этом же заседании депутаты одобрили введение материальной поддержки для работников учреждений культуры в округах Калининградской области. Ежемесячная компенсация оплаты коммунальных услуг составит 2088 рублей в месяц. Её будут получать почти 600 человек.