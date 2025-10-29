В Госдуме предложили наделить регионы правом вводить запрет на продажу вейпов

Комитет Госдумы по охране здоровья предлагает предоставить регионам РФ право вводить дополнительные ограничения в сфере розничной торговли никотинсодержащей продукцией, вплоть до полного запрета на ее продажу. Это следует из проекта заключения комитета-соисполнителя на законопроект о лицензировании деятельности по оптовой и розничной торговле табачной и никотинсодержащей продукцией, сообщает РИА «Новости».

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму Правительством РФ 25 сентября. Как рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, ранее лицензированию подлежало только производство, экспорт и импорт табачной и никотинсодержащей продукции, однако теперь предлагается ввести лицензирование и на оптовую, и розничную продажу. Кроме того, в рамках проекта закона предлагается наделить регионы РФ правом самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения мест розничной продажи такой продукции.

«Комитет считает возможным при доработке законопроекта рассмотреть вопрос о возможности наделения субъектов РФ правом устанавливать дополнительные ограничений в сфере розничной торговли никотинсодержащей продукцией, включая введение полного запрета на реализацию такой продукции на территории соответствующего субъекта РФ», — сказано в документе.

Леонов добавил, что сейчас доля нелегальной продукции на рынке составляет свыше 60%. По его мнению, предложенный механизм лицензирования позволит вывести из оборота нелегальную никотиносодержащую продукцию, которая несет в себе более высокие риски для здоровья человека.

Напомним, что в июне депутаты регионального Заксобрания единогласно проголосовали за принятие инициативы по запрету продажи сигарет, вейпов, кальянных и других изделий на всех остановочных пунктах. Мера должна вступить в силу 1 марта 2026 года.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!