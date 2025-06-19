Правдинскому депутату Наталье Латыш вынесли приговор за мошенничество

Депутату Правдинского муниципального округа Наталье Латыш, обвиняемой в мошенничестве в земельными участками, вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

С учётом позиции государственного обвинителя прокуратуры Советска ей назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

Расследование уголовных дел в отношении двух депутатов Правдинского городского округа завершили в январе 2025 года. Каждому из обвиняемых следствием инкриминировано по два эпизода совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Решение о возбуждении уголовных дел принято следствием на основании материалов проверки, проведенной УЭБ и ПК УМВД области.

По версии следствия, в 2022 году обвиняемые из корыстных мотивов заключили с администрацией Правдинского муниципального округа по два договора аренды земельных участков, предоставили в регистрирующие органы документы, содержащие недостоверные сведения о наличии на участках объектов капитального строительства и зарегистрировали свое право собственности на данные нежилые здания. Таким образом злоумышленники получили право на приобретение арендованных земельных участков в собственность без проведения торгов по цене, равной десятикратному размеру ставки земельного налога, что существенно ниже рыночной стоимости.

По данным следствия, 52-летний обвиняемый причинил муниципалитету материальный ущерб на общую сумму 861,8 тыс. рублей, а его 44-летняя соучастница — на 879,8 тыс. рублей.

По иску прокуратуры земельные участки были возвращены в муниципальную собственность.