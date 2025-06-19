Глава горсовета Калининграда: «Мы учли все возможные пожелания жителей»

Глава горсовета Калининграда: «Мы учли все возможные пожелания жителей»
Олег Аминов. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Все заявки и предложения жителей по развитию инфраструктуры в городе Калининград, которые поступили в горсовет в 2024, были учтены. Об этом глава Калининграда, председатель горсовета Олег Аминов сообщил, отвечая на вопросы СМИ в четверг после заседания комиссии горсовета по бюджету.

По его словам, 2025 год — единственный, в бюджете которого были учтены «практически все заявки и пожелания граждан», поступившие в горсовет в 2024 году. «На сегодняшний день представитель комитета докладывал, что у них более 200 объектов», — добавил глава горсовета.

На вопрос журналистов, с чем связана такая щедрость, Олег Аминов пояснил, что в Калининграде отмечается рост доходов: «У нас есть специальный административный район, который увеличил нам поступления. При отчете за бюджет 2024 года, в доходной части, мы разбирались по всем налогам, которые были недополучены, которые условно у нас пошли с перевыполнением». По его словам, необходимо скорректировать доходную часть бюджета 2026 года, «чтобы у нас не получилось, что мы бюджет в части дохода исполняем на 120-130%»

«Есть разумный предел достаточности. Это зависит от грамотности планирования. На сегодняшний день мы учли все возможные пожелания жителей, которые необходимо исправить», — уточнил глава округа.

На вопрос корреспондента из «Нового Калининграда», обусловлено ли включение пожеланий избирателей в программы по развитию инфраструктуры предстоящими в 2026 году выборами депутатов, Олег Аминов ответил: «Нет, на сегодняшний день, слава Богу, я еще раз повторюсь, у нас с вами объем дотаций федерального и регионального бюджетов сохранился».

Напомним, ранее Олег Аминов сообщил, что Калининград сегодня развивается довольно динамично. Это связано с получением субсидий и субвенций из федерального и регионального бюджетов.

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