Власти Зеленоградска: ситуация с «дикарями» в Куликово повторяется

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На побережье в районе посёлка Куликово вновь наблюдается ситуация с так называемыми «дикими» туристами. Об этом сообщила муниципальная газета «Волна».

В течение последних лет место разрушалось «дикими» туристами, которые парковали машины на берегу моря в водоохранной зоне, обматывали деревья плёнкой, а также оставляли за собой мусор и грязь. При этом отдыхающих не останавливали бетонные блоки, установленные на въезде в лес, — они их сдвигали, продолжая уничтожать растительность и подлесок. «К сожалению, ситуация, пусть в меньших масштабах, но повторяется», — добавляет газета.

Камни, плёнка, палатки, машины: как выглядит пляж в Куликово

Ситуацию вокруг Куликово обсуждали на аппаратном совещании в администрации округа 17 июня. Отмечается, что глава администрации Сергей Кошевой дал поручение провести ревизию нестационарных торговых объектов и проверить наличие договоров на вывоз мусора.

Ранее местные власти называли происходящее в Куликово «экологической катастрофой». В 2022 году региональные власти пообещали передать муниципалитету парковку на 850 мест, а также контроль за лесополосой.

В 2023 году в Куликово по-прежнему массово отдыхали «дикие» туристы. Местные власти сетовали на то, что у них нет полномочий привлекать нарушителей к ответственности, такими полномочиями наделены сотрудники полиции и инспекторы Росприроднадзора. «В Куликово работает кемпинг, где обустроены душ, туалеты, работает кафе. В районе парковки установили кески для сбора мусора. Здесь оборудован официальный пляж. Для цивилизованного отдыха на природе уже созданы условия», — заявляли местные власти. Летом 2024 года облвласти заставили туристов снять самовольные заграждения мест отдыха на берегу моря в районе Куликово.

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