«Стекляшка» на Советском проспекте Калининграда подешевела на 1 млрд рублей

Здание «Калининградпромпроекта» на Советском проспекте в Калининграде подешевело на 1 млрд рублей. Информация об этом размещена на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Цену дважды корректировали в апреле 2025 года. 7 апреля стоимость с 1,45 млрд рублей снизили до 727 млн рублей. Спустя два дня в объявлении установили актуальную цену — 450 млн рублей.

Согласно выписке из Росреестра, собственником здания является «Калининградский институт промышленного проектирования». О том, что строение «Промпроекта» выставили на продажу, стало известно в ноябре 2024 года. Тогда стоимость составляла почти 1,5 млрд рублей. Здание расположено по адресу: Советский проспект, 12. Согласно объявлению, общая площадь постройки составляет 7242,6 кв.м. Помещения со второго по десятый этаж имеют квадратную форму со сторонами 24 на 24 метра, высота потолков варьируется от 3,45 до 4,2 метров.