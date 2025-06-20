Часть зарплаты и.о. главы администрации Советского округа удерживают из-за долгов

Часть зарплаты и.о. главы администрации Советского городского округа Аркадия Данилова удерживают из-за долгов. Об этом говорится в ответе муниципалитета на информационный запрос «Нового Калининграда».

На сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Москве размещена информация о наличии у некоего Данилова Аркадия Константиновича 1970 года рождения задолженности в 1,67 млн рублей. Всего было опубликовано семь исполнительных листов. Большую часть из задолженностей составляют кредитные платежи. Информация о должнике совпадает с данными нынешнего и.о. главы администрации Советского округа.

Изображения: скриншоты сайта ФССП России

«Новый Калининград» направил информационный запрос с целью узнать, имеются ли у сити-менеджера Советска долги в 1,67 млн рублей, исполнительные производства по которым выдало УФССП РФ по Москве. В администрации муниципалитета ответили, что в отношении Аркадия Данилова действительно имеются исполнительные производства. Размер долга и.о. главы при этом не указан.

«Администрация Советского городского округа, выплачивающая Данилову А.К. заработную плату, со дня получения исполнительного документа от судебного пристава-исполнителя ежемесячно удерживает денежные средства из заработной платы в соответствии с требованиями, содержащимися в исполнительном документе», — ответили в администрации муниципалитета.