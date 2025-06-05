Евгений Макаров покинул пост главы администрации Советского округа

Евгений Макаров покинул пост главы администрации Советского округа
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Глава администрации Советского городского округа Евгений Макаров покинул свой пост. Обращение к жителям муниципалитета он оставил на своей странице «ВКонтакте».

Макаров заявил, что годы работы в должности сити-менеджера стали для него «временем большой ответственности и глубокого удовлетворения от возможности служить муниципалитету». По его словам, Советск стал более современным, комфортным и благоустроенным, в нём также реализовали несколько проектов в сфере образования, благоустройства, культуры и спорта. Макаров поблагодарил жителей округа за отзывчивость и поддержку. Особую признательность глава администрации выразил своей команде.

«Новый этап моей карьеры уже определён, но я остаюсь преданным интересам Советска. Обещаю и дальше вносить вклад в его развитие и процветание. Желаю городу дальнейшего роста и благополучия, жителям — счастья, здоровья и новых свершений! Спасибо за совместную работу и до новых встреч!» — попрощался сити-менеджер Советска.

Пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова отметила, что накануне вечером Алексей Беспрозванных принял отставку Макарова. Депутаты округа приняли её на внеочередном заседании 5 июня. Исполнять обязанности сити-менеджера будет Аркадий Данилов.

Евгений Макаров стал главой администрации муниципалитета в ноябре 2021 года. До этого он работал первым заместителем предыдущего главы — Андрея Сергеева, а после его досрочной отставки стал и.о. сити-менеджера. До этого Сергеев и Макаров вместе работали в гурьевской администрации.

На неделе стало также известно об отставке главы администрации Черняховского округа Сергея Булычева. О своём уходе он сообщил в видеообращении, опубликованном в своём официальном телеграм-канале. «Новому Калининграду» Булычев пояснил, что о новом назначении говорить пока рано.

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