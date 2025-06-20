«Калининград-ГорТранс» выделяет 4 млн на покупку 100 терминалов оплаты проезда

АО «Калининград-ГорТранс» ищет подрядчика для поставки 100 транспортных терминалов самообслуживания. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.



Начальная цена договора — 4 073 333 руб. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются с 20 июня, итоги подведут 7 июля.

Как указано в документации, терминалы должны крепиться на поручнях с защитным кожухом в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев.