«Калининград-ГорТранс» выделяет 4 млн на покупку 100 терминалов оплаты проезда

АО «Калининград-ГорТранс» ищет подрядчика для поставки 100 транспортных терминалов самообслуживания. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Начальная цена договора — 4 073 333 руб. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются с 20 июня, итоги подведут 7 июля.
Как указано в документации, терминалы должны крепиться на поручнях с защитным кожухом в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев.В феврале в автобусах «Калининград-ГорТранса», которые курсируют без кондуктора, начали устанавливать новые терминалы оплаты. В марте в общественном транспорте Калининграда появилась возможность оплаты проезда посредством QR-кода.