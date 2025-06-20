Количество безработных в Калининграде в 2024 году уменьшилось в 1,7 раза

В Калининграде в 2024 году зафиксировали снижение уровня регистрируемой безработицы до 0,2%. Как отмечается в отчёте администрации города об итогах социально-экономического развития за 2024 год, за этот период количество безработных уменьшилось в 1,7 раза — с 1085 до 630 человек.

593 человека (94,1%) из общего числа безработных состоят на учёте граждан, ранее осуществлявших трудовую деятельность. Из них, в свою очередь, 537 человек были уволены по причинам «собственное желание» и «соглашение сторон», 56 человек уволены вследствие «сокращения численности или штата работников либо ликвидации организации». 37 человек из числа зарегистрированных безработных — граждане, ранее не работавшие. По гендерному составу среди безработных преобладают женщины — 428 человек (67,9%). Уровень регистрируемой безработицы, следует из доклада, составил 0,2% от численности рабочей силы в 276,9 тыс. человек.

С начала 2024 года за содействием в поиске подходящей работы обратилось 5 725 человек, проживающих в Калининграде, из них трудоустроено 2 819 человек. При этом количество заявленных вакансий уменьшилось на 11% — с 7 862 до 6 999 единиц. Видовой состав заявленных работодателями вакансий: государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение — 29,2%, оптовая и розничная торговля — 20,3%, здравоохранение и предоставление социальных услуг — 12%, обрабатывающие производства — 8,6%, образование — 6,4%, транспортировка и хранение — 4,6% и другие.