Власти Советска о намерении создать музей Александра I: решение ещё не принято

Решение о создании в Советске музея императора Александра Первого пока не принято. Об этом «Новому Калининграду», отвечая на официальный запрос, сообщил исполняющий полномочия главы администрации Советского городского округа Аркадий Данилов. Данилов не стал отвечать на уточняющие вопросы о том, сколько на сегодняшний день человек проживает в доме № 6 на улице Гагарина (по этому адресу император останавливался в период подписания Тильзитского мира между Россией и Францией с 26 июня по 9 июля 1807 года), сколько предпринимателей арендует первый этаж здания, а также готовы ли владельцы и арендаторы освободить помещения.

Напомним, что 6 июня в Советске открылись «Царские дни», посвящённые 200-летию памяти Александра I. В ходе научной конференции «Император Александр I и его время» губернатор Алексей Беспрозванных поднял вопрос появления в городе музея, посвящённого императору.

Глава фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, комментируя заявление губернатора, заявила, что «Алексей Сергеевич [Беспрозванных] твёрдо взял дело в свои руки и поговорил с главой города».

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

«Там малозначительные торговые точки, а на втором этаже есть несколько квартир, — отметила она. — У нескольких жителей приватизировано жильё, но они готовы его освободить при условии, если им предоставят другую площадь для проживания».

Громова добавила, что для создания музея необходимо полностью освобождать здание, так как оставлять квартиры «будет неудобно со всех точек зрения».

«Речь там идёт о десяти или двенадцати семьях, — уточнила глава фонда. — Власти с большой уверенностью говорили о том, что будут работать над этим вопросом. В моём сердце ликование, потому что я так давно мечтаю об этом».