В Советске хотят установить памятник Александру I

Власти Советска планируют установить памятник Александру I. Об этом сообщается в ответе администрации Советского городского округа на официальный запрос «Нового Калининграда».

Как отметили представители муниципалитета, «прорабатывается вопрос установки памятника императору Александру I в районе существующего памятного знака „Тильзитский мир“». При этом смета пока не составлена и сроки реализации проекта не определены. Также в администрации Советска затруднились ответить на уточняющий вопрос об источниках финансирования.

«Во время переговоров и подписания Тильзитского мира между Россией и Францией с 26 июня по 9 июля 1807 года император Александр I проживал в городе. Установка памятника объединит все элементы значимого события в единую композицию, подчеркнёт историческую ценность места», — отмечается в ответе на запрос.

Напомним, что министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, комментируя ситуацию с установкой памятника астроному Фридриху Бесселю в Калининграде, отметил, что существуют, на его взгляд, более актуальные проекты. В их числе он назвал памятник Александру I.

Решение о создании в Советске музея императора Александра I пока не принято. Об этом «Новому Калининграду», отвечая на официальный запрос, ранее сообщил исполняющий полномочия главы администрации Советского городского округа Аркадий Данилов.