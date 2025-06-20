Рядом с детской поликлиникой на Молодой гвардии планируют построить и взрослую

Областные власти планируют построить здание взрослой поликлиники на улице Молодой гвардии в Калининграде. Оно должно расположиться рядом с филиалом Городской детской поликлиники в ЖК «Русская Европа». Об этом рассказал министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев в прямом эфире ЦУР «ВКонтакте».

«Рядом вот как раз, где детская поликлиника открывается на Молодой гвардии, там и предусмотрим строительство поликлиники для взрослого населения. Сейчас прорабатывается вопрос по проекту этой поликлиники», — рассказал министр.

Новую детскую поликлинику в ЖК «Русская Европа» на улице Молодой Гвардии власти планируют открыть в День города 4 июля. Как сообщали ранее представители Городской детской поликлиники, в новом филиале предполагается открыть 12 участков — их переведут из филиала ГДП, расположенного на Набережной Трибуца. В настоящее время филиал на Трибуца рассчитан на 24 участка и располагается в приспособленных помещениях.