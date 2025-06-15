Возле новой школы и поликлиники в Калининграде оборудовали автобусную остановку (фото)

В Калининграде появилась новая автобусная остановка — «Бульвар Снегова». Монтаж остановочных пунктов завершают рядом с ЖК «Русская Европа», передаёт корреспондент «Нового Калининграда».

В настоящее время автобусы № 11 и 26 останавливаются здесь по требованию. Также оборудован пешеходный переход с кнопкой.

Напомним, 4 июля, в день города, в ЖК «Русская Европа» на ул. Молодой Гвардии власти планируют открыть новую детскую поликлинику. О том, что здесь появится и новая автобусная остановка, стало известно в апреле 2025 года.

Как сообщали ранее представители Городской детской поликлиники, в новом филиале на Молодой Гвардии предполагается открыть 12 участков — их переведут из филиала ГДП, расположенного на Набережной Трибуца. В настоящее время филиал на Трибуца рассчитан на 24 участка и располагается в приспособленных помещениях.

Рядом с новой поликлиникой находится и новый корпус школы № 58 на ул. Благовещенской. Вопрос транспортной доступности образовательного учреждения власти обещали решить к сентябрю.

«Мы сейчас прорабатываем возможность изменения движения маршрута транспорта для того, чтобы сделать заезд к 58-й школе. Все мероприятия будут выполнены до 1 сентября, и транспортная доступность будет обеспечена как с микрорайоном Аксакова, так и с микрорайоном Артиллерийской», — рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова, отвечая на вопрос корреспондента «Нового Калининграда» в мае.

Ранее сити-менеджер также сообщала, что до школы можно будет доехать тремя автобусами. Помимо 11 и 26, должен появиться новый маршрут, который пока носит название «Проектный». Предполагается, что он свяжет районы улиц Артиллерийской, Аэропортной, с одной стороны, и Флотскую, Аксакова, Денисова, Зорге — с другой.

В новый корпус школы № 58 на ул. Благовещенской переводят 8-11 классы с ул. Артиллерийской независимо от прописки, в связи с чем многих родителей волнует вопрос транспортной доступности учреждения. Проблемой также заинтересовалась областная прокуратура.

Решение перевести старшее звено 58-й школы в новый корпус на ул. Благовещенской независимо от прописки Елена Дятлова назвала вынужденным. Благодаря такому распределению у переполненного образовательного учреждения есть шанс начать новый учебный год без отказов в приёме прикреплённым к школе первоклассникам. Обучение школьников в параллели первых — седьмых классов будет осуществляться в обоих корпусах.

Новое здание школы на улице Благовещенской ввели в эксплуатацию в мае 2025 года. Власти намерены открыть образовательное учреждение 1 сентября.