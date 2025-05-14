Дятлова о распределении в 58 школе: принимали решение между плохим и очень плохим

Решение перевести старшее звено 58 школы в новый корпус на ул. Благовещенской независимо от прописки было вынужденным. Благодаря такому распределению у переполненного образовательного учреждения есть шанс начать новый учебный год без отказов в приёме прикреплённым к школе первоклассникам. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова, отвечая на вопрос корреспондента «Нового Калининграда» после ежегодного отчёта.

«Мы принимали решение между плохим и очень плохим. Какое было принято решение? Построенный корпус присоединить к 58-й школе. Старшеклассники — это те дети, которые могут и в состоянии добраться до нового построенного корпуса, мы переводим старшие классы. Таким образом, наборы в первые классы будут осуществляться как в одном, так и в другом корпусе. Мы в этом году постараемся всех первоклашек взять в школу», — отметила глава администрации Калининграда.

Она также напомнила о том, что в прошлые годы количество первоклассников, которым не хватило места в 58 школе, доходило до 300 человек.

Для обеспечения транспортной доступности корпуса на Благовещенской, по словам Елены Дятловой, принимаются необходимые решения. «Первое — обустройство остановок на улице Молодой Гвардии, обустройство пешеходного перехода по кнопке, чтобы можно было безопасно перейти улицу Молодой Гвардии. На улице Молодой Гвардии четыре остановки, мы сейчас прорабатываем возможность изменения движения маршрута транспорта для того, чтобы сделать заезд к 58-й школе. Все мероприятия будут выполнены до 1 сентября, и транспортная доступность будет обеспечена как с микрорайоном Аксакова, так и с микрорайоном Артиллерийской», — пообещала сити-менеджер.

Ранее Елена Дятлова сообщала о планах организовать остановочный пункт возле детского сада и школы на Благовещенской и запустить туда три маршрута. Один из них пока не имеет номера и называется «Проектный». Предполагается, что маршрут свяжет районы улиц Артиллерийской, Аэропортной, с одной стороны, и Флотскую, Аксакова, Денисова, Зорге — с другой стороны. 26 маршрут должен обеспечить связь районов Орудийной и Флотской, Аксакова, Денисова. С ул. Гагарина до нового корпуса можно будет добраться на автобусе № 11.

Проблемой транспортной доступности учреждения заинтересовалась прокуратура. И.о. прокурора Калининградской области Владимир Родин поручил рассмотреть вопросы внесения изменений в проект организации дорожного движения, запуска дополнительных автобусов, выделения дополнительных средств на строительство дороги вблизи школы и организации пешеходного пути к учреждению. Кроме того, запланировано проведение обследования прилегающей территории на предмет обеспечения безопасного маршрута к новому корпусу.

Школу на улице Благовещенской в Калининграде власти намерены открыть 1 сентября 2025 года. По словам Дятловой, новый корпус, рассчитанный на 1150 мест, сможет принять детей из микрорайона Аксакова и Суздальской, из жилого комплекса «Лидино», а также из района улицы Артиллерийской, где находится первый корпус школы № 58. На строительство нового корпуса было потрачено 2,4 млрд рублей, технадзор там проводил директор школы Александр Ерохин.