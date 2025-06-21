Горвласти опубликовали схемы изменившегося движения двух автобусных маршрутов (фото)

Все новости по теме: Транспортная схема Калининграда

С 1 июля в Калининграде изменится схема движения двух автобусных маршрутов. Корректировки связаны с открытием новых социальных объектов на улице Благовещенской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Маршрут № 26 «Ул. Белорусская — ул. Молодой гвардии» продлевается до конечной остановки — ул. Аксакова. От нынешнего кольца на Покрышкина автобус пойдёт по улицам: Денисова — Брестская — 3-го Белорусского фронта — Михайловская — Зорге — Аксакова — Флотская. Разворот транспорта будет осуществляться на круговом перекрёстке у школы № 57. Далее автобус вернётся на основной маршрут через микрорайон «Восток».

Маршрут № 10 «Военный городок — Завод „Янтарь“» будет продлён до новой конечной — Северная гора. От улицы Горького автобус проследует по 3-й Большой окружной. 


Фото: телеграм-канал администрации Калининграда

Кроме того, к августу готовится корректировка маршрута № 2А «Ленинский проспект — ул. Флотская». Автобус поедет с Московского проспекта по Флотской — Аксакова — Зорге — Михайловской — 3-го Белорусского фронта — Брестской — Денисова — Молодой гвардии — Орудийной — Аэропортной до Артиллерийской.

Ранее сообщалось, что власти Калининграда не отказались от планов создания нового автобусного маршрута в направлении новой поликлиники на улице Молодой Гвардии и ещё двух социальных объектов (нового корпуса школы № 58 и детского сада на улице Благовещенской). Кроме того, сити-менеджер сообщала, что до школы на Благовещенской можно будет доехать тремя автобусами. Помимо 11 и 26, должен появиться новый маршрут, который носил название «Проектный».

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