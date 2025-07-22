Власти рассказали подробности о запуске транспорта к школе на Благовещенской

Власти рассказали подробности о запуске транспорта к школе на Благовещенской
Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
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Продлить маршрут автобуса № 2А до нового корпуса школы № 58 на ул. Благовещенской власти планируют в третьей декаде августа. Об этом глава администрации Калининграда Елена Дятлова рассказала в ходе оперативного совещания во вторник, 22 июля.

Сегодня автобус № 2А курсирует от ул. Флотской до Ленпроспекта. Предполагается, что в августе он свяжет центр города с ул. Аксакова и Молодой Гвардии, а также обеспечит транспортную доступность второго и первого корпусов школы 58. Конечным остановочным пунктом должна стать ул. Артиллерийская (ранее речь шла о Закатной). Сегодня на маршруте № 2А работают четыре автобуса, к ним планируют добавить ещё три. График движения обещают регулировать в зависимости от числа пассажиров: транспортники будут подстраиваться под школьные смены.

«В новый корпус школы № 58 пойдут учиться дети с микрорайона ул. Аксакова, с построенной „Русской Европы“, высотных домов по ул. Суздальской. Здесь будут работать начальная и старшая школы, — рассказала глава горадминистрации. — И нам надо сделать так, чтобы ученики безопасно переходили четыре полосы. В связи с этим мы уже переоборудовали улично-дорожную сеть на ул. Молодой Гвардии, где к тому же открылась детская поликлиника. Сделали две новые остановки с павильонами и пешеходный переход с кнопкой».

Также для удобного перехода к новому корпусу на ул. Маршала Покрышкина заработал светофор с кнопкой.

Ранее была скорректирована работа двух автобусных маршрутов — 11 и 26. «У „одиннадцатого“ к сложившемуся маршруту добавили две остановки — „Ул. Молодой Гвардии“ и поликлиника („Бульвар Снегова“ — прим. „Нового Калининграда“). А маршрут автобуса № 26 продлили до ул. Флотской, чтобы увязать с районом Аксакова. Далее он пойдёт по ул. 3-го Белорусского фронта, Брестской и выйдет на привычный маршрут», — прокомментировал глава комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.

Ранее сити-менеджер сообщала, что до новой школы на Благовещенской можно будет доехать тремя автобусами. Помимо 11 и 26 был анонсирован новый маршрут, который носил название «Проектный».

Новое здание школы на улице Благовещенской ввели в эксплуатацию в мае 2025 года. Власти намерены открыть образовательное учреждение 1 сентября.

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