Мэрия: к разработке концепции ФОКа в Чкаловске приступим в следующем году

Физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Докука в Чкаловске планируют построить до 2028 года. К разработке его концепции планируется приступить в следующем году. Об этом сообщила городская администрация в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«ФОК планируем построить до 2028 года. Он появится на бывших землях Минобороны на улице Докука, которое ведомство недавно нам передало для этих целей. ФОК рассчитываем построить с бассейном, крытым катком и многофункциональным спортзалом», — написали представители мэрии.

О том, что с поиском участка для ФОКа в Чкаловске возникли проблемы из-за близости аэродрома, экс-губернатор Антон Алиханов говорил в ходе прямой линии в июне 2022 года. В феврале того же года пресс-служба правительства сообщала о переговорах с Минобороны о передаче участков площадью 2,2 и 6,2 га на ул. Докука в Чкаловске для строительства ФОКа и социальных объектов.

В феврале 2024 года стало известно, что власти Калининграда выделяют порядка 1,2 млрд рублей на строительство. Приступить к подготовительным и предпроектным работам они планировали в октябре 2025 года, получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию — в августе 2028.