Сроки начала строительства ФОКа в Чкаловске вновь перенесли

К разработке проектной документации физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Докука в Чкаловске планируют приступить в 2028 году. Начало строительства намечено на 2029-2030 годы при условии получения финансирования. Об этом сообщили представители администрации Калининграда в комментариях в своей группе «ВКонтакте».

«По информации комитета городского развития и цифровизации, из-за дефицита бюджета плановые сроки выполнения работ были скорректированы. Актуальный график реализации проекта следующий: разработка проектной документации — 2028 год, начало строительства — 2029–2030 годы при получении софинансирования», — следует из ответа.

О том, что с поиском участка для ФОКа в Чкаловске возникли проблемы из-за близости аэродрома, экс-губернатор Антон Алиханов говорил в ходе прямой линии в июне 2022 года. В феврале того же года пресс-служба правительства сообщала о переговорах с Минобороны о передаче участков площадью 2,2 и 6,2 га на ул. Докука в Чкаловске для строительства ФОКа и социальных объектов.

В феврале 2024 года стало известно, что власти Калининграда выделяют порядка 1,2 млрд рублей на строительство. Приступить к подготовительным и предпроектным работам они планировали в октябре 2025 года, получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию — в августе 2028.

В июне 2025 года мэрия сообщила, что ФОК планируют построить в 2028 году. К разработке его концепции хотели приступить в 2026 году. Тогда же стало известно, что в комплексе будут находиться бассейн, крытый каток и многофункциональный спортзал.