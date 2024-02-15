Горвласти выделяют 1,2 млрд рублей на строительство ФОКа с бассейном в Чкаловске

Фото: пресс-служба администрации Калининграда
Фото: пресс-служба администрации Калининграда
Все новости по теме: Спорт

Власти Калининграда выделяют порядка 1,2 млрд рублей на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Докука. Соответствующее постановление опубликовали на сайте горадминистрации.

ФОК планируют оснастить бассейном площадью 480 кв. метров, крытым катком с искусственным льдом площадью 2210 кв. метров и многофункциональным спортивным залом на 1000 кв. метров.

На реализацию проекта потребуется 35 месяцев. Приступить к подготовительным и предпроектным работам планируют в октябре 2025 года, получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию — в августе 2028. На проектно-изыскательные работы потребуется около 18 млн рублей в ценах соответствующих лет, на строительно-монтажные — 1,15 млрд.

Согласно приложению к постановлению администрации, на осуществление капитальных вложений «Управлению капитального строительства» Калининграда предоставляется субсидия за счёт средств городского бюджета.

О том, что с поиском участка для ФОКа в Чкаловске возникли проблемы из-за близости аэродрома, губернатор Антон Алиханов говорил в ходе прямой линии в июне 2022 года. В феврале того же года пресс-служба правительства сообщала о переговорах с Минобороны о передаче участков площадью 2,2 и 6,2 га на ул. Докука в Чкаловске для строительства ФОКа и социальных объектов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter