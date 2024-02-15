Горвласти выделяют 1,2 млрд рублей на строительство ФОКа с бассейном в Чкаловске

Власти Калининграда выделяют порядка 1,2 млрд рублей на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Докука. Соответствующее постановление опубликовали на сайте горадминистрации.



ФОК планируют оснастить бассейном площадью 480 кв. метров, крытым катком с искусственным льдом площадью 2210 кв. метров и многофункциональным спортивным залом на 1000 кв. метров.

На реализацию проекта потребуется 35 месяцев. Приступить к подготовительным и предпроектным работам планируют в октябре 2025 года, получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию — в августе 2028. На проектно-изыскательные работы потребуется около 18 млн рублей в ценах соответствующих лет, на строительно-монтажные — 1,15 млрд.

Согласно приложению к постановлению администрации, на осуществление капитальных вложений «Управлению капитального строительства» Калининграда предоставляется субсидия за счёт средств городского бюджета.

О том, что с поиском участка для ФОКа в Чкаловске возникли проблемы из-за близости аэродрома, губернатор Антон Алиханов говорил в ходе прямой линии в июне 2022 года. В феврале того же года пресс-служба правительства сообщала о переговорах с Минобороны о передаче участков площадью 2,2 и 6,2 га на ул. Докука в Чкаловске для строительства ФОКа и социальных объектов.