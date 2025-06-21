В Калининградской области стартовала приёмная кампания в вузы

В Калининградской области стартовала приёмная кампания в вузы
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Образование

В Калининградской области с 20 июня абитуриенты могут подать заявления на поступление в учреждения СПО и вузы. Прием документов продлится в вузах до 25 июля, а в колледжах — до 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В регионе функционируют 17 организаций среднего профессионального образования и 15 университетов. На уровне СПО число мест, финансируемых из бюджета, было увеличено до 4,8 тыс. По программам высшего образования в вузах установлено 3,5 тыс. бюджетных мест.

В 2025 году по сравнению с 2024 количество бюджетных мест по техническим специальностям среднего профессионального образования увеличилось на 240 мест. Ещё на 65 бюджетных мест стало больше в направлениях подготовки специалистов для сельского хозяйства. Кроме того, 265 бюджетных мест представляют вузы для подготовки будущих IT-специалистов с высшим образованием. На уровне среднего профессионального образования также открыто более 500 мест.

Кроме технических специальностей, в топе по объему бюджетных мест остаются такие направления, как медицина и педагогика. В этом году в регионе на обучение будущих педагогов открыто 195 бюджетных мест в Педагогическом колледже в Черняховске, 250 мест — в БФУ им. И. Канта и 64 места — в филиале МПГУ. Для будущих медицинских работников предоставлено 165 бюджетных мест на высшем образовании и 85 — на среднем профессиональном.

Подробная информация о приемной кампании размещена на сайтах образовательных организаций.

Напомним, что в 2025 году 11-й класс в Калининградской области заканчивают 4,8 тыс. школьников. Почти треть из них (32%) выбрали для сдачи естественнонаучные предметы: химию, географию или биологию. Из перечня предметов по выбору почти 2 тыс. человек выбрали учебный предмет «обществознание», почти 1 тыс. — информатику, 900 — физику, 800 — биологию, 700 — английский язык, 600 — химию. «Самыми малочисленными предметами по выбору традиционно стали литература, география, немецкий язык», — отмечали в министерстве образования региона.

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