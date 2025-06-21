Беспрозванных: молодым педагогам единовременно выплатят до 200 тыс. рублей

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Для учителей, которые впервые трудоустраиваются в школы, вводят единовременные выплаты. Выпускникам колледжей со средним специальным образованием предусмотрено 100 тыс. рублей, а обладателям диплома о высшем педагогическом образовании — 200 тыс. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

Кроме того, учителя, переехавшие из других регионов в Калининградскую область, могут получить компенсацию до 100 тыс. руб. Педагоги, которые привлекли специалистов из других регионов, могут рассчитывать на выплату 50 тыс. руб. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий учителя смогут получить компенсацию за наём жилого помещения — до 15 тыс. в течение трёх лет.

«Друзья, по каждой возможности есть условия. Пишите мне в чат-бот, обязательно поможем. Или звоните в будни на горячую линию нашего министерства образования: +7 (4012) 59-29-53», — добавил Беспрозванных.

Отметим, ранее пресс-служба правительства Калининградской области сообщала, что для привлечения в сферу образования специалистов из других регионов вводится поощрительная выплата «Приведи коллегу», выплата на переезд и компенсация расходов на наем жилья.


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