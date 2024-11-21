Облвласти: в 2025 году расходы на сферу образования составят более 20 млрд

В 2025 году расходы на сферу образования составят более 20 миллиардов рублей, за три года эта сумма достигнет около 65 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области со ссылкой на проект регионального бюджета на 2025 год и плановый период на 2026-2027 годы, который приняли в Заксобрании в первом чтении.



Как отмечает пресс-служба, одним из ключевых вопросов остается обеспечение детей горячим питанием. «В следующем году мы планируем организовать бесплатное горячее питание для более 70 тысяч учеников. Для реализации этой важной инициативы в бюджете предусмотрено свыше 1,3 миллиарда рублей», — заявил Алексей Беспрозванных. Он отметил, что в областной системе образования учится более 185 тысяч детей.

Кроме того, предусмотрены новые меры поддержки для социальной сферы, включая работников образования. Для привлечения специалистов из других регионов вводится поощрительная выплата «Приведи коллегу», выплата на переезд и компенсация расходов на наем жилья.

По сообщению пресс-службы, планируется также увеличить субсидии местным бюджетам на подвоз школьников до 166 миллионов рублей. Расходы на оснащение школ новым оборудованием и учебниками вырастут на 28% и составят 204 миллиона рублей. На ремонт учреждений образования в 2025 году будет направлено более 900 миллионов рублей. Всего планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием более 60 образовательных организаций в регионе.

Экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов в докладе «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» сообщал, что расходы на образование в 2024 году должны составить почти 23 млрд руб. «Тоже существенный рост, плюс 15 процентов или почти плюс 3 миллиарда рублей», — отмечал он.

Депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении проект регионального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов в четверг, 21 ноября. С докладом на заседании выступил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.