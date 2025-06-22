На «Госуслугах» запустили сервис по подбору вузов для абитуриентов

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На едином портале государственных и муниципальных услуг запустили сервис по подбору университетов для абитуриентов. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Российской Федерации в своём телеграм-канале.

Сервис называется «Жизненная ситуация». С его помощью поступающие смогут подобрать также и специальность, исходя из собственных баллов и набора ЕГЭ. Выбирать университеты можно по нескольким параметрам. При помощи сурвиса также можно отслеживать свою позицию в списках на поступление, получать информацию и о количестве бюджетных мест и т.д.

20 июня в Калининградской области началась кампания на поступление в учреждения СПО и вузы. Прием документов продлится до 25 июля в университетах, а в колледжах — до 15 августа. Правительство области напомнило, что в регионе функционируют 17 организаций среднего профессионального образования и 15 университетов. На уровне СПО число мест, финансируемых из бюджета, было увеличено до 4,8 тыс. По программам высшего образования в вузах установлено 3,5 тыс. бюджетных мест.

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