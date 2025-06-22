Движение «Ласточек» в Зеленоградск остановили из-за обрыва контактного провода

Все новости по теме: Пригородные железнодорожные перевозки

Движение электропоездов в Зеленоградск остановили из-за разрыва контактного провода. Об этом сообщила Калининградская пригородная пассажирская компания в своём телеграм-канале.

Обрыв провода произошёл на железнодорожном переезде в посёлке Муромское. Причиной, предположительно, стал проезд грузового автомобиля с негабаритным грузом. Отмечается, что КППК работает над восстановлением энергоснабжения линии. Пассажиров «Ласточек» попросили пользоваться пока что альтернативными видами транспорта.

«В момент прекращения энергоснабжения на перегонах Зеленоградского направления находилось три электропоезда „Ласточка“. В настоящее время они возвращены в Калининград и Зеленоградск. О возобновлении движения поездов в сообщении Калининград — Зеленоградск будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter