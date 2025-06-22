Движение «Ласточек» в Зеленоградск остановили из-за обрыва контактного провода

Движение электропоездов в Зеленоградск остановили из-за разрыва контактного провода. Об этом сообщила Калининградская пригородная пассажирская компания в своём телеграм-канале.

Обрыв провода произошёл на железнодорожном переезде в посёлке Муромское. Причиной, предположительно, стал проезд грузового автомобиля с негабаритным грузом. Отмечается, что КППК работает над восстановлением энергоснабжения линии. Пассажиров «Ласточек» попросили пользоваться пока что альтернативными видами транспорта.

«В момент прекращения энергоснабжения на перегонах Зеленоградского направления находилось три электропоезда „Ласточка“. В настоящее время они возвращены в Калининград и Зеленоградск. О возобновлении движения поездов в сообщении Калининград — Зеленоградск будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.