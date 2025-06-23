Движение электричек в направлении Зеленоградска восстановлено

Движение электричек в направлении Зеленоградска восстановлено
Вокзал в Зеленоградск 22 июня, фото очевидца
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В понедельник, 23 июня, все пригородные поезда будут курсировать согласно расписанию, сообщает телеграм-канал Калининградской пассажирской пригородной компании (КППК).

«22 июня в 22:00 по мск завершены работы по восстановлению энергоснабжения на зеленоградском направлении Калининградской железной дороги. Движение пригородных поездов в сообщении Калининград —Зеленоградск возобновлено. Возможны корректировки в расписании „Ласточек“», — отмечается в сообщении.

Калининградская железная дорога приносит извинения пассажирам и просит уточнять информацию о фактическом движении пригородных электропоездов в кассах железнодорожных вокзалов и станций.

В воскресенье движение электропоездов в Зеленоградск было остановлено из-за разрыва контактного провода на железнодорожном переезде в посёлке Муромское. Причиной, предположительно, стал проезд грузового автомобиля с негабаритным грузом. В момент прекращения энергоснабжения на перегонах находилось три электропоезда «Ласточка». Пассажиров попросили пользоваться альтернативными видами транспорта.

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