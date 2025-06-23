Калининградская область улучшила позиции в социально-экономическом рейтинге

Калининградская область заняла 40-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов в 2024 году. По итогам 2023 года регион занимал 45-ю позицию. Такие данные приводит РИА «Новости».

Интегральный рейтинг Калининградской области составил 48,91 балла, увеличившись за год на 4,08. Регион расположился между Алтайским краем (48,95) и Рязанской областью (48,86).

Лидерами рейтинга стали Москва (94,99), Санкт-Петербург (90,93) и Республика Татарстан (86,84). Внизу списка оказались Республика Ингушетия (18,76), Еврейская автономная область (17,31) и Республика Тыва (15,53).

Методика основана на агрегировании различных показателей, характеризующих социально-экономическое положение регионов. Источник информации — данные Росстата, Минфина России, Федерального казначейства, Единого портала бюджетной системы РФ, Банка России. Отобранные показатели были разделены на четыре группы: показатели масштаба экономики, эффективности экономики, бюджетной и социальной сферы. На первом этапе был рассчитан рейтинговый балл субъекта по каждому показателю, на втором — рейтинговый балл региона по группе факторов, на третьем — интегральный рейтинг.