Калининградская область заняла 45 место в социально-экономическом рейтинге РИА-Новости

Калининградская область заняла 45 строчку в рейтинге социально-экономического положения регионов России в 2023 году. По итогам 2022 года регион занимал в нём 39 позицию. Исследование опубликовало РИА Новости, оно подготовлено Центром экономических исследований агентства.



Лидерами рейтинга, как и ранее, являются Москва и Санкт-Петербург, у которых интегральный рейтинг максимальный и превышает 85 баллов. При этом Москва с интегральным рейтингом 94,4 балла приближается к абсолютному максимуму в 100 баллов. Интегральный рейтинг Калининградской области составил 44,832, снизившись за год на 0,6 балла. Самая низкая позиция у Тывы — с показателем в 14,961 балла она занимает 85 место.

Как отмечает РИА Новости, методика составления рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих экономическое положение регионов. Рейтинговый балл субъекта Федерации по каждому показателю варьировался в диапазоне от 1 до 100. Субъект РФ с наилучшим значением показателя получал рейтинговый балл, равный 100, а субъект РФ с наихудшим значением — 1.