Калининградстат: более половины жителей не удовлетворены работой поликлиник

В Калининградской области работой поликлиник, к которым прикреплены члены домохозяйства, полностью удовлетворены 22,8%. Частично удовлетворены — 54,5%, совершенно не удовлетворены — 3,5%. Такие данные приводит Калининградстат.

Работой диагностических служб в поликлиниках полностью удовлетворены 35,7% домохозяйств. Участковыми врачами довольны 76,6%, врачами-специалистами — 59,6%, а работой среднего медицинского персонала при выполнении диагностических и лечебных процедур — 80,3%.

Согласно данным за 2023 год, за медицинской помощью в Калининградской области обращались 60,7% респондентов (65,1% — из городской местности и 46,5% — из сельской). Чаще всего городские пациенты добирались до поликлиники пешком за 20 минут (42,8%), ещё 26,1% — менее чем за 20 минут.

Напомним, что в 2023 году правительство сообщало, что удовлетворенность населения Калининградской области оказанием медицинской помощи составляет 91% при плановом показателе в 57%.