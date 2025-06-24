МЧС: в Калининградской области 24 июня ожидается усиление ветра до 20 м/с

В Калининградской области 24 июня прогнозируют ухудшение погодных условий. Об этом сообщает МЧС региона.

Усиление западного, юго-западного ветра до 20 метров в секунду ожидается с 10-13 часов.

Ранее в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» предупредили: «с утренних до вечерних часов вторника ожидается усиление западного/юго-западного ветра в Калининграде и области до 10-14 м/с, в порывах до 15-18 м/с, — предупреждают метеоэксперты. — В прибрежной зоне (в особенности по линии Светлогорск-Куршская коса) до 12-15 м/с, в порывах до 17-20 м/с. Временами ожидаются локальные кратковременные дожди/ливни, местами не исключены грозы со шквалистым усилением ветра до 17-21 м/с, локальный град диаметром не более 1-2 сантиметров».

Высота волн в Балтийском море будет достигать 2-2,5м (у северного побережья до 3-3,5м).