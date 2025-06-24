Горвласти рассказали, когда в Калининграде введут пересадочный тариф

В Калининграде в рамках модернизации маршрутной сети в течение 2025-2026 годов планируется ввести проездной/пересадочный тариф. Об этом сообщила городская администрация в комментариях в своей группе «ВКонтакте».

«С учётом дефицита водителей для снижения финансовой нагрузки на пассажиров в рамках модернизации маршрутной сети в течение 2025-2026 годов планируется ввести проездной/пересадочный тариф, вне зависимости от принадлежности транспорта, с интеграцией городского, пригородного и ж/д транспорта. Сейчас экономисты работают над механизмом такой формы оплаты», — следует из сообщения горвластей.

В администрации также добавили, что в условиях дефицита водителей обеспечить беспересадочную связь всех точек города «не представляется возможным». «В соответствии с социальным стандартом транспортного обслуживания допускается одна пересадка для поездки в любую точку муниципального образования, численность населения которого не превышает 500 тыс. человек», — добавили они.

Ранее мэрия отмечала, что новая система оплаты позволит властям интегрировать её с той, которая существует на межмуниципальных или железнодорожных маршрутах. Со временем это позволит плавно перейти на систему пересадочных тарифов.