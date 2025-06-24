Минсельхоз: часть площадей, пострадавших от заморозков, может «ожить»

Министр сельского хозяйства Калининградской области Артём Иванов сообщил, что часть площадей, пострадавших от майских заморозков, может «ожить». Об этом он заявил во время прямого эфира в Центре управления регионом.

«После введения режима ЧС специальные муниципальные комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, начнут работу по определению окончательного ущерба, потому что история следующая: мы понимаем, что часть площадей в процессе может „ожить“, как это мы увидели с частью рапса», — сказал Иванов.

Во время эфира министр сообщил, что указ о введении режима ЧС из-за последствий майских заморозков планируется подписать на этой неделе.

В конце мая Артём Иванов заявил, что Калининградская область в текущем году может потерять более половины урожая фруктов и ягод из-за майских заморозков. По его словам, пострадало почти 500 га садов и ягодников, что составляет 56% от плодоносящей площади.

