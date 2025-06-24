Минсельхоз: часть площадей, пострадавших от заморозков, может «ожить»

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Министр сельского хозяйства Калининградской области Артём Иванов сообщил, что часть площадей, пострадавших от майских заморозков, может «ожить». Об этом он заявил во время прямого эфира в Центре управления регионом.

«После введения режима ЧС специальные муниципальные комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, начнут работу по определению окончательного ущерба, потому что история следующая: мы понимаем, что часть площадей в процессе может „ожить“, как это мы увидели с частью рапса», — сказал Иванов.

Во время эфира министр сообщил, что указ о введении режима ЧС из-за последствий майских заморозков планируется подписать на этой неделе.

В конце мая Артём Иванов заявил, что Калининградская область в текущем году может потерять более половины урожая фруктов и ягод из-за майских заморозков. По его словам, пострадало почти 500 га садов и ягодников, что составляет 56% от плодоносящей площади.


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