Власти планируют ввести режим ЧС из-за последствий заморозков на этой неделе

Указ о введении режима ЧС из-за последствий майских заморозков планируется подписать на этой неделе. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Калининградской области Артём Иванов во время прямого эфира в Центре управления регионом.
По его словам, сейчас проект указа находится на специальном согласовании. После подписания указа начнётся работа по определению окончательного ущерба урожаю. Министр отметил, что для оценки пострадавших площадей необходимо установление стабильной ночной температуры в районе 10°C.
Иванов подчеркнул, что в бизнес-моделях производителей уже заложены коммерческие риски в 10-15%. «Но мы понимаем, когда погибает
О планах ввести режим ЧС стало известно в конце мая. Тогда же Артём Иванов заявил, что Калининградская область в текущем году может потерять более половины урожая фруктов и ягод из-за майских заморозков.О том, что аграрии смогут получить помощь от регионального правительства, 19 мая сообщал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных: «Наш минсельхоз зафиксировал больше 400 га пострадавших цветущих садов и ягодников, более 60% плодоносящих насаждений, также порядка 1,2 тыс. га рапса. Для наших фермеров, сельхозпроизводителей, конечно же, большая беда. Обсудим ситуацию на ближайшей комиссии по ЧС. Поручил определить суммы ущерба и механизмы компенсации аграриям. Не оставим в беде!».