Власти планируют ввести режим ЧС из-за последствий заморозков на этой неделе

Указ о введении режима ЧС из-за последствий майских заморозков планируется подписать на этой неделе. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Калининградской области Артём Иванов во время прямого эфира в Центре управления регионом.

По его словам, сейчас проект указа находится на специальном согласовании. После подписания указа начнётся работа по определению окончательного ущерба урожаю. Министр отметил, что для оценки пострадавших площадей необходимо установление стабильной ночной температуры в районе 10°C.

Иванов подчеркнул, что в бизнес-моделях производителей уже заложены коммерческие риски в 10-15%. «Но мы понимаем, когда погибает 60-70-80% — это уже катастрофа для предприятия. Конечно, им нужно оказать максимальную поддержку», — сказал он.

О планах ввести режим ЧС стало известно в конце мая. Тогда же Артём Иванов заявил, что Калининградская область в текущем году может потерять более половины урожая фруктов и ягод из-за майских заморозков.