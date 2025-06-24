На обустройство парковки у поликлиники на Дзержинского выделили 8,5 млн руб.

На обустройство парковки у детской поликлиники №5 по улице Дзержинского в Калининграде выделили 8,5 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком работ является МКУ ГДСР. Согласно проекту, на территории обустроят тротуар серого цвета, установят бортовые камни для разделения зон, а также подготовят почву для посева газонной травы. Перед ремонтом подрядчики проведут подготовительные работы, такие как вырубка четырёх деревьев и 13-ти кустарников на территории, демонтаж сигнальных стобликов и разборка старого покрытия.

Подрядчика планируют определить 30 июня. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 8,49 млн рублей. Работы необходимо выполнить до 10 октября 2025 года.