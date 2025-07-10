Минздрав намерен разработать смету на капремонт детской поликлиники № 5 в 2025-м

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Разработать проектно-сметную документацию капитального ремонта детской поликлиники № 5 в Калининграде планируют в этом году. Об этом сообщил региональный минздрав в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«В этом году запланировали разработать проектную сметную документацию на капитальный ремонт в детском поликлиническом отделении на улице Дзержинского», — следует из их комментария.

Кроме того, в 2026 году запланировано окончание строительства и сдача в эксплуатацию поликлинического отделения в микрорайоне на ул. Левитана и Емельянова, рассчитанного для обслуживания взрослого и детского населения Московского района.

Напомним, что в конце июня стало известно, что на обустройство парковки у детской поликлиники № 5 выделили 8,5 млн рублей. Согласно проекту, на территории должны обустроить тротуар серого цвета, установить бортовые камни для разделения зон, а также подготовить почву для посева газонной травы. 

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