Минздрав намерен разработать смету на капремонт детской поликлиники № 5 в 2025-м

Разработать проектно-сметную документацию капитального ремонта детской поликлиники № 5 в Калининграде планируют в этом году. Об этом сообщил региональный минздрав в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«В этом году запланировали разработать проектную сметную документацию на капитальный ремонт в детском поликлиническом отделении на улице Дзержинского», — следует из их комментария.

Кроме того, в 2026 году запланировано окончание строительства и сдача в эксплуатацию поликлинического отделения в микрорайоне на ул. Левитана и Емельянова, рассчитанного для обслуживания взрослого и детского населения Московского района.