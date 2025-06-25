Росавиация разрешила выполнять рейсы в Израиль и Катар

Росавиация обновила ранее выпущенные указания (NOTAM) для российских авиакомпаний касательно полетов на Ближний Восток. Ведомство разрешило рейсы в Израиль и Катар и продлило запрет на полёты в Иран. Информацию об этом Росавиация разместила в своём телеграм-канале.

Новый документ предписывает не выполнять полеты в/из аэропортов Ирана и в воздушном пространстве Иордании, Ирака и Ирана. NOTAM будет действовать до 4 июля. Российским перевозчикам рекомендовано выбирать для полетов альтернативные маршруты.

Рейсы в аэропорты Израиля запрещены в период с 01:00 до 07:00 МСК. Решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00 МСК, российским компаниям необходимо принимать в том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ИКАО по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них. NOTAM с этими рекомендациями действует до 12 июля.

Ранее введенный временный запрет на использование воздушного пространство Катара прекратил действие. Полеты в это государство российским перевозчикам разрешены.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль нанёс массированный ударпо военным и ядерным объектам Ирана. Взрывы фиксировали на объектах в городах Натанз, Хорремабад и Хамадан, а также в столице Тегеране. 24 июня президент США Дональд Трамп заявил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном.