Росавиация разрешила выполнять рейсы в Израиль и Катар

Росавиация разрешила выполнять рейсы в Израиль и Катар
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Авиаперевозки

Росавиация обновила ранее выпущенные указания (NOTAM) для российских авиакомпаний касательно полетов на Ближний Восток. Ведомство разрешило рейсы в Израиль и Катар и продлило запрет на полёты в Иран. Информацию об этом Росавиация разместила в своём телеграм-канале. 

Новый документ предписывает не выполнять полеты в/из аэропортов Ирана и в воздушном пространстве Иордании, Ирака и Ирана. NOTAM будет действовать до 4 июля. Российским перевозчикам рекомендовано выбирать для полетов альтернативные маршруты.

Рейсы в аэропорты Израиля запрещены в период с 01:00 до 07:00 МСК. Решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00 МСК, российским компаниям необходимо принимать в том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ИКАО по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них. NOTAM с этими рекомендациями действует до 12 июля.

Ранее введенный временный запрет на использование воздушного пространство Катара прекратил действие. Полеты в это государство российским перевозчикам разрешены.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль нанёс массированный ударпо военным и ядерным объектам Ирана. Взрывы фиксировали на объектах в городах Натанз, Хорремабад и Хамадан, а также в столице Тегеране. 24 июня президент США Дональд Трамп заявил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter