«Коммерсант»: спрос на летний отдых в Калининграде вырос на 14%

У российских туристов спрос на отдых в Калининграде в июне-августе вырос на 14%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на руководителя отдела маркетингового анализа в сервисе путешествий «Туту» Ольгу Котельникову.



По данным сервиса, туристы стали чаще планировать поездки в Ейск (+22%), Сириус (+20%), Адлер и Геленджик (по +2%). «Хотя Краснодарский край и остается в топ-3 самых популярных регионов для летних путешествий, наблюдается частичное смещение спроса в сторону других направлений», — подчеркнула Котельникова. В частности, летом у туристов вырос спрос на поездки в Дагестан (+34%) и Калининград (+14%).