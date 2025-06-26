«Коммерсант»: спрос на летний отдых в Калининграде вырос на 14%

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У российских туристов спрос на отдых в Калининграде в июне-августе вырос на 14%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на руководителя отдела маркетингового анализа в сервисе путешествий «Туту» Ольгу Котельникову.

По данным сервиса, туристы стали чаще планировать поездки в Ейск (+22%), Сириус (+20%), Адлер и Геленджик (по +2%). «Хотя Краснодарский край и остается в топ-3 самых популярных регионов для летних путешествий, наблюдается частичное смещение спроса в сторону других направлений», — подчеркнула Котельникова. В частности, летом у туристов вырос спрос на поездки в Дагестан (+34%) и Калининград (+14%).

В начале июня «Новый Калининград» писал, что гостиничный бизнес  в Калининградской области в текущем году зафиксировал снижение интереса туристов к региону. Калининградские отельеры тогда отметили, что загрузка гостиниц по отношению к прошедшему году снизилась.

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