В Калининграде ввели выплату многодетным семьям вместо земельного участка

Все новости по теме: Многодетные семьи

В Калининграде ввели выплату многодетным семьям вместо земельного участка. Решение приняли на заседании городского совета 25 июня, сообщил в своём телеграм-канале депутат Сергей Севостьянов.

«Горсоветом вернули доп. меру соц. поддержки семьям, имеющим трех и более детей, претендующих на получения земельных участков (200 тыс)», — написал он.

О том, что власти Калининграда планируют вернуть выплаты многодетным семьям вместо выдачи земли, стало известно в декабре 2024 года. Елена Дятлова сообщила, что её должны возобновить с лета. Анжелика Майстер отметила, что в сравнении с другими муниципалитетами в Калининграде самая большая очередь на предоставление земельных участков многодетным семьям. 

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