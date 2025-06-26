В Калининграде ввели выплату многодетным семьям вместо земельного участка. Решение приняли на заседании городского совета 25 июня, сообщил в своём телеграм-канале депутат Сергей Севостьянов.
«Горсоветом вернули доп. меру соц. поддержки семьям, имеющим трех и более детей, претендующих на получения земельных участков (200 тыс)», — написал он.О том, что власти Калининграда планируют вернуть выплаты многодетным семьям вместо выдачи земли, стало известно в декабре 2024 года. Елена Дятлова сообщила, что её должны возобновить с лета. Анжелика Майстер отметила, что в сравнении с другими муниципалитетами в Калининграде самая большая очередь на предоставление земельных участков многодетным семьям.