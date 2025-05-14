Власти рассказали, сколько многодетных семей получили землю в Калининграде

Земельные участки в Калининграде за всё время существования меры поддержки получили 664 многодетные семьи. Об этом рассказала глава городской администрации Елена Дятлова во время ежегодного отчёта на выездном заседании совета депутатов Калининграда.

«В 2024 году мы разработали дорожную карту и начали делать обустройство временных подъездных путей к земельным участкам, что позволило увеличить количество земельных участков, которые получили наши многодетные семьи (56 в прошлом году). И есть ещё такая возможность — получить денежную выплату взамен земельного участка. Всего денежную выплату получили 1263 семьи. И по решению губернатора, в текущем году с лета мы данную меру поддержки возобновим», — рассказала Елена Дятлова.

Бесплатные земельные участки многодетным семьям начали выделять в 2011 году, получить их могли все многодетные вне зависимости от статуса нуждаемости. В конце 2018 года депутаты утвердили поправки в закон «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области», согласно которым с января 2019 года претендовать на земельный участок теперь могли только те семьи, которые являются нуждающимися в улучшении жилищных условий. Основной акцент при рассмотрении законопроекта ставился на то, что многодетные семьи получат возможность заменить земельный участок денежной компенсацией. Средства, полученные взамен земельного участка, могли быть направлены на улучшение жилищных условий, приобретение жилья или погашение ипотеки. Калининград подключился к мере поддержки в 2022 году. В 2023-м она перестала действовать.

О решении возобновить выплату компенсации губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил 12 декабря 2024 года во время прямой линии. Заксобрание одобрило выплаты в апреле 2025-го. Аналогичное решение принял и совет депутатов Калининграда. Таким образом, с 1 июля 2025 года калининградские многодетные семьи по собственному желанию могут получить вместо земельного участка 600 тыс. рублей: 400 тыс. из областного бюджета и 200 тыс. — из муниципального. Город заложил на эти цели 200 млн рублей. По прогнозам областных властей, мерой поддержки в течение года могут воспользоваться 600 семей, на эти цели потребуется 240 млн рублей.