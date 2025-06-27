В Калининграде планируют установить 10 вендинговых аппаратов для кормления птиц

Горвласти планируют установить в Калининграде ещё 10 вендинговых автоматов по продаже птичьего корма. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Шесть автоматов рассчитывают поставить на Верхнем озере, три — на озере Летнем и один — на Поплавке. «Постановление о внесении изменений в схему размещения НТО в настоящий момент проходит правовую экспертизу, если замечаний не будет, то объявим конкурс и уже в этом году подведём его итоги. Примечательно, что впервые администрация предложила предпринимательскому сообществу торговать „кормом для уточек“ ещё в 2021 году, но тогда ни в нашем городе, ни за его пределами не нашлось ни одно человека, который захотел бы заняться этим бизнесом. А на аналогичном конкурсе в 2024 году уже наблюдалась настоящая конкурентная борьба», — говорится в сообщении мэрии.

Сейчас в Калининграде установлено 6 таких автоматов: один находится на Поплавке, остальные — на Нижнем озере. За установку каждого из пяти аппаратов на Нижнем пруду частный предприниматель Иван Ламзин заплатил 6308 рублей. Аренда аппарата на берегу озера Поплавок обошлась чуть дешевле — в 5424 рубля. Срок аренды по каждому из шести аппаратов — два года (он истекает 15 января 2027 года).