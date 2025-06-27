На капремонт помещений во Дворце спорта «Юность» выделили 72,5 млн рублей

Дворец спорта «Юность» ищет подрядчика для капитального ремонта помещений. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена договора — 72 543 172 руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 4 июля. Итоги подведут 9 июля. Работы необходимо выполнить в течение 50 дней с даты заключения договора.

Как указано в документации, подрядчик должен капитально отремонтировать помещения детского и учебного плавательных бассейнов, в том числе раздевалки, душевые, санузлы, сухой зал, тренерскую, лабораторию и кладовые, а также помещения спортивного бассейна.

Ранее неоднократно срывались торги на благоустройство территории дворца спорта «Юность». В марте 2022 года заказчик был готов заплатить за работы 89 млн рублей.

В итоге власти увеличили начальную цену контракта до более чем 217 млн. Согласно сведениям, размещённым на портале госзакупок, договор на благоустройство был заключён в октябре 2023 года и находится на стадии исполнения. 30 апреля 2024 года указывалось сроком завершения работ.

Проект реконструкции зелёных насаждений на объекте предусматривал посадку 36 остролистных клёнов Роял Ред, 12 сосен, а также 189 кустарников кизильника, барбариса и пузыреплодника. Ещё 2125 кустарников должны быть высажены согласно ведомости дополнительного озеленения. Завершить озеленение нужно было до 30 мая 2025 года.

Елена Дятлова в ходе общения с журналистами после оперативного совещания в мэрии 17 июня заявила, что незавершённое благоустройство перед спорткомплексом «Юность» в Калининграде — это не вина подрядчика, а стечение обстоятельств.

